Роналду забил 932-й и 933-й голы в карьере. Форвард «Аль-Насра» сделал дубль с «Аль-Риядом», второй мяч – в девятку с лета с линии штрафной
Криштиану Роналду забил 932-й и 933-й голы в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» сделал дубль в матче с «Аль-Риядом» в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:1, второй тайм).
На 56-й минуте португалец сравнял счет, замкнув прострел с линии вратарской. На 64-й он вывел свою команду вперед, пробив в девятку в касание с лета с линии штрафной площади.
На счету форварда теперь 797 голов на клубом уровне и 136 в составе сборной. Подробно со статистикой 40-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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