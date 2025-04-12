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  • Роналду забил 932-й и 933-й голы в карьере. Форвард «Аль-Насра» сделал дубль с «Аль-Риядом», второй мяч – в девятку с лета с линии штрафной
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Роналду забил 932-й и 933-й голы в карьере. Форвард «Аль-Насра» сделал дубль с «Аль-Риядом», второй мяч – в девятку с лета с линии штрафной

Криштиану Роналду забил 932-й и 933-й голы в карьере.

Нападающий «Аль-Насра» сделал дубль в матче с «Аль-Риядом» в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:1, второй тайм). 

На 56-й минуте португалец сравнял счет, замкнув прострел с линии вратарской. На 64-й он вывел свою команду вперед, пробив в девятку в касание с лета с линии штрафной площади. 

На счету форварда теперь 797 голов на клубом уровне и 136 в составе сборной. Подробно со статистикой 40-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
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