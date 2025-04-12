  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Камеры в бане, где был избит хавбек «Пари НН» Мухин, вышли из строя за день до инцидента
43

Камеры в бане, где был избит хавбек «Пари НН» Мухин, вышли из строя за день до инцидента

Камеры в бане, где был избит Антон Мухин, вышли из строя за день до инцидента.

Ранее сообщалось, что главный тренер и президент баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер избил 19-летнего полузащитника. Игрок, принадлежащий «Пари НН», выступает за футбольное «Динамо» из Владивостока на правах аренды. У Мухина диагностирована черепно-мозговая травма.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza, сотрудники правоохранительных органов запросили записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать нападение. 

Позднее выяснилось, что камеры в помещении давно работали с перебоями. За день до инцидента заведение посещал специалист, который должен был привести оборудование в рабочее состояние. Однако в день, когда произошло избиение, камеры, в том числе те, что направлены на вход, не работали.

Кроме того, сотрудники бани сообщили полиции, что слышали «какие-то крики». После чего один из участников инцидента ушел в раздевалку, а затем покинул помещение. 

Игрок заявил, что его избил президент клуба в бане – до сотрясения. Инцидент во Владивостоке: что известно

Полиция проводит проверку по заявлению Мухина об избиении: «Устанавливаются обстоятельства»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
происшествия
logoАнтон Мухин
Эдуард Сандлер
logoДинамо Владивосток
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
Динамо-Владивосток
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гончаренко про 1:1 с «Динамо»: «Пари НН» заслуживал того, чтобы даже выиграть. Мы терпели и сражались. Обидно»
3сегодня, 14:32
Чемпионат России. «Локомотив» против «Рубина», «Динамо» сыграло 1:1 с «Пари НН», ЦСКА победил «Оренбург»
1319сегодня, 14:02Live
У «Динамо» 1 победа в 5 последних матчах
67сегодня, 13:32
Главные новости
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. Кейн, Мюллер и Гирасси в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1212 минут назад
Анчелотти о том, что «Реал» пробежал меньше «Арсенала»: «Дело не только в этом, мы уступили по всем показателям. Мы всегда бегали меньше, но выиграли ЛЧ два раза»
1622 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Боруссии», «Байер» сыграл вничью с «Унионом»
722 минуты назад
Гончаренко о «Пари НН»: «Нигде столько грязи по отношению к клубу не слышал. Столько ненависти, столько вбросов... Есть близкие к клубу люди, которые желают ему зла»
942 минуты назад
«Шанхай» Слуцкого вышел на первое место в Суперлиге Китая, забив на 98-й «Чжэцзяну» – 3:2! «Шэньхуа» проигрывал 1:2 к 72-й
1144 минуты назадВидео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Марселем», «Гавр» Кузяева встретится с «Ренном» в воскресенье, игра «ПСЖ» перенесена
750 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Кальяри», «Ювентус» против «Лечче», «Наполи» сыграет с «Эмполи» в понедельник
1051 минуту назад
Анчелотти о будущем: «Реал» всегда меня поддерживает, особенно в трудные моменты, все будет сказано в конце сезона»
16сегодня, 14:39
Пеп после 5:2 с «Пэлас»: «Сити» уступал 0:2, переломным моментом стал штрафной де Брюйне – после этого мы прибавили. В перерыве сказал ребятам, что мы играем хорошо»
9сегодня, 14:24
Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Леганеса», «Сосьедад» Захаряна уступил «Мальорке», «Реал» сыграет с «Алавесом» в воскресенье
23сегодня, 14:15Live
Ко всем новостям
Последние новости
Де Брюйне планирует продолжать карьеру после ухода из «Ман Сити»: «Чувствую, что могу хорошо выполнять свою работу. Посмотрим, где я окажусь»
210 минут назад
«Арсенал» – «Брентфорд». Зинченко и Мбемо в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
611 минут назад
«Ахмат» – «Ростов». Мелкадзе и Комличенко в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
411 минут назад
Гендиректор «Пари НН» о Гончаренко: «Прекращайте все слухи, касающиеся тренерского штаба. Да, пока боремся за выживание, но доверие есть»
14 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Рияд»
216 минут назадLive
«Байер» и «Унион» не забили – 0:0. Леверкузенцы отстают от «Баварии» на 5 очков, проведя на матч больше
224 минуты назад
Глушаков о поражении «Спартака»: «Мы в чемпионский сезон проигрывали 0:4 «Ростову». Но так можно сыграть одну игру и не на финишной прямой, нужно уметь реабилитироваться»
329 минут назад
«Рубин» – «Локомотив». 1:0 – Шабанхаджай открыл счет. Онлайн-трансляция
1037 минут назадLive
Анзор Кавазашвили: «Я мог стать президентом РФС. Но один раз пришел Мутко из «Зенита», в другой – Колосков наговорил Ельцину, что мы бандиты, грузинская мафия. Нас кинули!»
841 минуту назад
«Интер» – «Кальяри». Лаутаро и Чалханоглу в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
246 минут назад