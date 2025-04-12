Камеры в бане, где был избит хавбек «Пари НН» Мухин, вышли из строя за день до инцидента

Камеры в бане, где был избит Антон Мухин, вышли из строя за день до инцидента.

Ранее сообщалось , что главный тренер и президент баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер избил 19-летнего полузащитника. Игрок, принадлежащий «Пари НН », выступает за футбольное «Динамо » из Владивостока на правах аренды. У Мухина диагностирована черепно-мозговая травма.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza, сотрудники правоохранительных органов запросили записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать нападение.

Позднее выяснилось, что камеры в помещении давно работали с перебоями. За день до инцидента заведение посещал специалист, который должен был привести оборудование в рабочее состояние. Однако в день, когда произошло избиение, камеры, в том числе те, что направлены на вход, не работали.

Кроме того, сотрудники бани сообщили полиции, что слышали «какие-то крики». После чего один из участников инцидента ушел в раздевалку, а затем покинул помещение.

Игрок заявил, что его избил президент клуба в бане – до сотрясения. Инцидент во Владивостоке: что известно

Полиция проводит проверку по заявлению Мухина об избиении: «Устанавливаются обстоятельства»