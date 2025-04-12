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Лыжи. Чемпионат России. Ступак, Кулешова, Смирнова, Горбунова, Канева, Каличева пробегут марафон на 50 км свободным стилем

12 апреля в женщины пробегут лыжный марафон свободным стилем на ЧР в Апатитах.

Чемпионат России по лыжным гонкам

Апатиты

Женщины

50 км, свободный стиль

Начало – 10:00 по московскому времени. 

1. Екатерина Смирнова

2. Арина Каличева

3. Лидия Горбунова

4. Дарья Канева

5. Елизавета Пантрина 

6. Анастасия Кулешова

7. Арина Кусургашева

8. Алиса Жамбалова

9. Ирина Ибрагимова

16. Алеся Рушенцева

16. Дарья Рогозина

17. Дарья Белослудцева

25. Алена Перевозчикова

28. Юлия Ступак

29. Екатерина Евтягина 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание марафонов на чемпионате России по лыжам

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Екатерина Смирнова
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoАлиса Жамбалова
logoЮлия Ступак (Белорукова)
Дарья Белослудцева
Арина Каличева
Дарья Канева
Екатерина Евтягина
Арина Кусургашева
Алеся Рушенцева
Алена Перевозчикова
Ирина Ибрагимова
Дарья Рогозина
чемпионат России
лыжные гонки
результаты
logoсборная России жен (лыжные гонки)
масс-старт (жен)
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