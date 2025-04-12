Лыжи. Чемпионат России. Ступак, Кулешова, Смирнова, Горбунова, Канева, Каличева пробегут марафон на 50 км свободным стилем
12 апреля в женщины пробегут лыжный марафон свободным стилем на ЧР в Апатитах.
Чемпионат России по лыжным гонкам
Апатиты
Женщины
50 км, свободный стиль
Начало – 10:00 по московскому времени.
2. Арина Каличева
4. Дарья Канева
7. Арина Кусургашева
9. Ирина Ибрагимова
16. Алеся Рушенцева
16. Дарья Рогозина
17. Дарья Белослудцева
25. Алена Перевозчикова
28. Юлия Ступак
29. Екатерина Евтягина
Полный старт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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