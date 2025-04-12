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Александра Трусова: «Сделала рилс с моей и Макара реакцией на беременность. Хотите его увидеть?»

Александра Трусова сделала видео с реакцией на беременность.

В марте на турнире шоу-программ Александра Игнатова (Трусова) и ее муж Макар Игнатов объявили, что ждут ребенка. Позднее стало известно, что у пары будет мальчик.

«Я сделала рилс с моей и Макара реакцией на беременность. Хотите увидеть этот рилс?» – спросила фигуристка у подписчиков.

Позже Трусова опубликовала ролик, о котором идет речь.

Трусова и Игнатов провели гендер-пати: пол ребенка раскрыли на экране кинотеатра в центре Москвы

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Александры Трусовой
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