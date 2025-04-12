Александра Трусова: «Сделала рилс с моей и Макара реакцией на беременность. Хотите его увидеть?»
Александра Трусова сделала видео с реакцией на беременность.
В марте на турнире шоу-программ Александра Игнатова (Трусова) и ее муж Макар Игнатов объявили, что ждут ребенка. Позднее стало известно, что у пары будет мальчик.
«Я сделала рилс с моей и Макара реакцией на беременность. Хотите увидеть этот рилс?» – спросила фигуристка у подписчиков.
Позже Трусова опубликовала ролик, о котором идет речь.
Трусова и Игнатов провели гендер-пати: пол ребенка раскрыли на экране кинотеатра в центре Москвы
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Александры Трусовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости