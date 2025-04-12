У «Локомотива» 1 победа в 9 последних турах Мир РПЛ. Команда Галактионова идет 6-й
«Локомотив» выиграл лишь один из девяти последних матчей в Мир РПЛ.
Сегодня команда Михаила Галактионова уступила «Рубину» со счетом 0:1 в 24-м туре чемпионата России.
В 9 последних матчах лиги железнодорожники потерпели 4 поражения, 4 раза сыграли вничью и одержали одну победу – над «Динамо» (2:1).
«Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости