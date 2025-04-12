У «Локомотива» 1 победа в 9 последних турах Мир РПЛ. Команда Галактионова идет 6-й

«Локомотив» выиграл лишь один из девяти последних матчей в Мир РПЛ.

Сегодня команда Михаила Галактионова уступила «Рубину » со счетом 0:1 в 24-м туре чемпионата России. В 9 последних матчах лиги железнодорожники потерпели 4 поражения, 4 раза сыграли вничью и одержали одну победу – над «Динамо» (2:1). «Локомотив » занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Забирай лучшие бонусы: фрибеты, акции, промокоды