UFC 314: Волкановски против Лопеса, Пимблетт – Чендлер и другие бои. Основной кард – 05:00 по мск

В ночь на 13 апреля в Майами, штат Флорида, состоится турнир UFC 314 . Ивент возглавит поединок за вакантный титул в полулегком весе между Александром Волкановски (26-4) и Диего Лопесом (26-6).

В соглавном событии пройдет бой в легком весе между Пэдди Пимблеттом (22-3) и Майклом Чендлером (23-9).

Другие бои турнира :

Патрисио Питбуль (36-7) – Яир Родригес (19-5);

Джин Силва (15-2) – Брайс Митчелл (17-2);

Доминик Рейес (14-4) – Никита Крылов (30-9).

Прямая трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало – в 05:00 по московскому времени.

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