UFC 314: Волкановски против Лопеса, Пимблетт – Чендлер и другие бои. Основной кард – 05:00 по мск
В ночь на 13 апреля в Майами, штат Флорида, состоится турнир UFC 314. Ивент возглавит поединок за вакантный титул в полулегком весе между Александром Волкановски (26-4) и Диего Лопесом (26-6).
В соглавном событии пройдет бой в легком весе между Пэдди Пимблеттом (22-3) и Майклом Чендлером (23-9).
Другие бои турнира:
Патрисио Питбуль (36-7) – Яир Родригес (19-5);
Джин Силва (15-2) – Брайс Митчелл (17-2);
Доминик Рейес (14-4) – Никита Крылов (30-9).
Прямая трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало – в 05:00 по московскому времени.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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