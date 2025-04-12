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UFC 314: Волкановски против Лопеса, Пимблетт – Чендлер и другие бои. Основной кард – 05:00 по мск

В ночь на 13 апреля в Майами, штат Флорида, состоится турнир UFC 314. Ивент возглавит поединок за вакантный титул в полулегком весе между Александром Волкановски (26-4) и Диего Лопесом (26-6).

В соглавном событии пройдет бой в легком весе между Пэдди Пимблеттом (22-3) и Майклом Чендлером (23-9).

Другие бои турнира:

  • Патрисио Питбуль (36-7) – Яир Родригес (19-5);

  • Джин Силва (15-2) – Брайс Митчелл (17-2);

  • Доминик Рейес (14-4) – Никита Крылов (30-9).

Прямая трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало – в 05:00 по московскому времени.

Волкановски сдал, но все равно великий боец. Он доказывает это всю жизнь

Волкановски показал шорты, в которых выступит на UFC 314. Они посвящены Александру Македонскому

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoUFC
logoАлександр Волкановски
logoМайкл Чендлер
logoПэдди Пимблетт
logoЯир Родригес
logoНикита Крылов
logoДоминик Рейес
logoБрайс Митчелл
logoДжин Силва
logoДиего Лопес
logoUFC 314
logoMMA
logoПатрисио Фрейре
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