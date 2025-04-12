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  • Васильев о Гашеке: «Не знает, что белорусы и украинцы – априори русские люди. Даже ученые их не разделяют по крови. Поэтому Гретцки говорит, что у него русские корни. Это образ жизни, культура, ценности»
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Васильев о Гашеке: «Не знает, что белорусы и украинцы – априори русские люди. Даже ученые их не разделяют по крови. Поэтому Гретцки говорит, что у него русские корни. Это образ жизни, культура, ценности»

Дмитрий Васильев отреагировал на слова Доминика Гашека о корнях Уэйна Гретцки.

Бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии заявил, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и наполовину украинцем и не имел отношения к России.

Когда Александр Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и сравнялся с рекордом, Гретцки заявил: «Мой дедушка – русский. Он бы был очень рад, если бы русский побил мой рекорд». 

«Гашек просто не знает, что белорусы и украинцы – это тоже русские. Вряд ли сейчас есть такое понятие – «национально русский». Быть русским – это ментальность, образ жизни, культура, ценности русского человека.

И русскими могут быть люди разных национальностей. А украинцы и белорусы – это априори русские люди. Так и рассуждает Гретцки, когда говорит, что у него есть русские корни.

Даже ученые не разделяют украинцев, русских и белорусов по крови, что называется», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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