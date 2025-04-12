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Гран-при Бахрейна. Квалификация. Пиастри выиграл поул, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й

Пиастри выиграл квалификацию «Формулы-1» в Бахрейне.

Закончилась квалификация к Гран-при Бахрейна – четвертому этапу чемпионата «Формулы-1» 2025 года.

Следить за событиями сессии можно было на странице нашего онлайна:

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Гран-при Бахрейна

Международный автодром Бахрейна

12 апреля 2025 года

Квалификация

Топ-10

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.29,841

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,168

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,334

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,372

5. Пьер Гасли («Альпин») +0,375

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,426

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,582

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,839

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,931

10. Юки Цунода («Ред Булл») +1,462

Выбыли после второго сегмента:

11. Джек Дуэн («Альпин»)

12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

14. Эстебан Окон («Хаас»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

18. Габриэл Бортолето («Заубер»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Оливер Бермэн («Хаас»)

Результаты трех сегментов:

Гран-при Бахрейна-2025. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

Гран-при Бахрейна-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й

Гран-при Бахрейна-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Гасли – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
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