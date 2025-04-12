Гран-при Бахрейна. Квалификация. Пиастри выиграл поул, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й
Закончилась квалификация к Гран-при Бахрейна – четвертому этапу чемпионата «Формулы-1» 2025 года.
Следить за событиями сессии можно было на странице нашего онлайна:
Квала «Ф-1» в Бахрейне: внутренняя разборка «Макларена» за поул, «Ред Булл» – аутсайдер среди топов
Международный автодром Бахрейна
12 апреля 2025 года
Квалификация
Топ-10
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.29,841
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,168
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,334
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,372
5. Пьер Гасли («Альпин») +0,375
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,426
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,582
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,839
9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,931
10. Юки Цунода («Ред Булл») +1,462
Выбыли после второго сегмента:
11. Джек Дуэн («Альпин»)
12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
14. Эстебан Окон («Хаас»)
15. Алекс Албон («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
18. Габриэл Бортолето («Заубер»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
20. Оливер Бермэн («Хаас»)
Результаты трех сегментов:
Гран-при Бахрейна-2025. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
Гран-при Бахрейна-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й
Гран-при Бахрейна-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Гасли – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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