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«Реал» просил Ла Лигу перенести матч с «Алавесом» с воскресенья на субботу, но получил отказ. Остальные четвертьфиналисты ЛЧ сыграют сегодня, матч «ПСЖ» перенесли

«Реал» просил Ла Лигу перенести матч с «Алавесом», но получил отказ.

Мадридский клуб просил перенести матч с «Алавесом» с воскресенья на субботу, но лига отказала. Хотя соперник «Реала» был не против.

Остальные четвертьфиналисты ЛЧ сыграют сегодня. Речь идет про «Барселону», «Баварию», «Интер», «Арсенал», «Астон Виллу» и дортмундскую «Боруссию».

Матч «Нант» – «ПСЖ» был перенесен с 13 на 22 апреля по просьбе парижан. Клуб захотел получить больше времени на восстановление между матчами 1/4 финала Лиги чемпионов против «Астон Виллы». 

В среду «Реал» примет «Арсенал». Первая игра завершилась со счетом 0:3.

Опубликовано: Sports
Источник: Cadena Ser
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