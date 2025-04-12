«Реал» просил Ла Лигу перенести матч с «Алавесом» с воскресенья на субботу, но получил отказ. Остальные четвертьфиналисты ЛЧ сыграют сегодня, матч «ПСЖ» перенесли

«Реал» просил Ла Лигу перенести матч с «Алавесом», но получил отказ.

Мадридский клуб просил перенести матч с «Алавесом » с воскресенья на субботу, но лига отказала. Хотя соперник «Реала » был не против.

Остальные четвертьфиналисты ЛЧ сыграют сегодня. Речь идет про «Барселону», «Баварию», «Интер », «Арсенал», «Астон Виллу » и дортмундскую «Боруссию».

Матч «Нант» – «ПСЖ» был перенесен с 13 на 22 апреля по просьбе парижан. Клуб захотел получить больше времени на восстановление между матчами 1/4 финала Лиги чемпионов против «Астон Виллы».

В среду «Реал» примет «Арсенал». Первая игра завершилась со счетом 0:3.