«Детройт» не вышел в плей-офф в 9-й раз подряд и продлил антирекордную серию для клуба. Этот сезон – 6-й для Айзермана в роли генменеджера

«Детройт» не вышел в плей-офф в 9-м сезоне подряд.

Занимающий 2-е место в зоне wild card на Востоке «Монреаль» набрал 1 очко в матче с «Торонто» (0:1 ОТ) и стал недосягаемым для «Ред Уингс».

У «Канадиенс» 88 баллов в 80 играх, у команды под руководством Тодда Маклеллана (сменившего Дерека Лалонда по ходу сезона) – 81 в 79.

«Детройт » продлил антирекордную для клуба серию невыходов в плей-офф до 9 подряд. В прошлый раз команда попадала в розыгрыш Кубка Стэнли в 2016 году, выигрывала кубковую серию – в 2013 году.

Текущий сезон стал 6-м для экс-капитана «Ред Уингс» Стива Айзермана в роли генерального менеджера клуба. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» был назначен на должность в апреле 2019 года.