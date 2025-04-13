  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Детройт» не вышел в плей-офф в 9-й раз подряд и продлил антирекордную серию для клуба. Этот сезон – 6-й для Айзермана в роли генменеджера
23

«Детройт» не вышел в плей-офф в 9-й раз подряд и продлил антирекордную серию для клуба. Этот сезон – 6-й для Айзермана в роли генменеджера

«Детройт» не вышел в плей-офф в 9-м сезоне подряд.

Занимающий 2-е место в зоне wild card на Востоке «Монреаль» набрал 1 очко в матче с «Торонто» (0:1 ОТ) и стал недосягаемым для «Ред Уингс». 

У «Канадиенс» 88 баллов в 80 играх, у команды под руководством Тодда Маклеллана (сменившего Дерека Лалонда по ходу сезона) – 81 в 79. 

«Детройт» продлил антирекордную для клуба серию невыходов в плей-офф до 9 подряд. В прошлый раз команда попадала в розыгрыш Кубка Стэнли в 2016 году, выигрывала кубковую серию – в 2013 году. 

Текущий сезон стал 6-м для экс-капитана «Ред Уингс» Стива Айзермана в роли генерального менеджера клуба. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» был назначен на должность в апреле 2019 года. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Hockeydb
logoНХЛ
logoТодд Маклеллан
logoСтив Айзерман
logoДерек Лалонд
logoДетройт
logoКубок Стэнли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Овечкин о сезоне: «Думал, хорошо бы забить 20 голов. Слава богу, у «Вашингтона» отличная команда, которая пасует мне и дает забрасывать в пустые»
19 минут назад
Рыбин о Мичкове: «Торторелла – не его тренер. Как только его поменяли, Матвей заиграл ярко. У парня огромные перспективы в НХЛ»
228 минут назад
Кубок Гагарина. «Салават» примет «Спартак» во 2-м матче серии, «Локомотив» против «Авангарда»
53сегодня, 06:22
Овечкин – новый GOAT! Исследуйте шаги к рекорду в уникальной энциклопедии Спортса’’
сегодня, 06:00
Тренин подрался с Форбортом в матче «Миннесоты» и «Ванкувера». Судьи дали Якову 17 минут штрафа – за продолжение боя после падения соперника
13сегодня, 05:58Видео
Капризов сделал пас на победный гол в овертайме матча с «Ванкувером». У него 56 очков в 40 играх в сезоне
4сегодня, 05:46Видео
Барбашев забил «Нэшвиллу» в пустые ворота – 23-й гол в сезоне. Он во 2-й раз за карьеру в НХЛ набрал 50 очков в регулярке
2сегодня, 05:35Видео
«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» сыграют в 1-м раунде плей-офф НХЛ в 4-м сезоне подряд. «Ойлерс» выиграли все 3 предыдущие серии
26сегодня, 05:22
«Вегас» занял 1-е место в дивизионе в 4-й раз за 8 сезонов в НХЛ. Клуб сыграет с соперником из зоны wild card в 1-м раунде плей-офф
12сегодня, 05:10
НХЛ. «Вашингтон» разгромлен «Коламбусом», «Филадельфия» одолела «Айлендерс», «Рейнджерс» уступили «Каролине», «Миннесота» вырвала победу у «Ванкувера»
387сегодня, 05:00
Ко всем новостям
Последние новости
Якупов о 895-й шайбе Овечкина: «Пусть этот рекорд никогда не падет. Достижение мирового масштаба, не могу до конца осознать произошедшее»
39 минут назад
Лавиолетт о «Рейнджерс» после невыхода в плей-офф: «Мы все разочарованы. Это не входило в наши планы, конечно же. Нужно было играть лучше»
8сегодня, 07:50
«Локомотив» – «Авангард». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
9сегодня, 07:35
Фантилли с дублем и 50-м очком в сезоне, Фиала с дублем и личным рекордом по голам (34), Джарвис с 1+2 – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 07:22
«Салават Юлаев» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
сегодня, 07:10
Западный Мичиган впервые выиграл чемпионат NCAA, победив Бостонский университет в финале – 6:2. Вратарь бостонцев Егоров пропустил 5 шайб
2сегодня, 06:50
Ландескуг забил за фарм «Колорадо» в АХЛ, набрав 1+1 в матче с «Хендерсоном». Это 1-й гол капитана «Эвеланш» с июня 2022 года
6сегодня, 06:35Видео
«Миннесота» вырвала победу у «Ванкувера» (3:2 ОТ после 0:2) и идет 1-й в зоне wild card на Западе – 95 очков в 81 игре. У «Сент-Луиса» 94 в 81, у «Калгари» – 90 в 79
1сегодня, 04:58
Элерс получил травму в матче с «Чикаго», столкнувшись с судьей. Форвард «Виннипега» ушел со льда с помощью партнеров
сегодня, 04:34Видео
«Торонто» будет иметь преимущество своей площадки в 1-м раунде плей-офф НХЛ
3сегодня, 03:40