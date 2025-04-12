Валиеву на шоу Навки объявили как «олимпийскую чемпионку наших сердец»

Валиеву на ледовом шоу Навки объявили как «олимпийскую чемпионку наших сердец».

Шоу к юбилею олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки проходит на «Навка Арене» в Москве.

Камила Валиева каталась в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, они представили номер под саундтрек из фильма «Остин Пауэрс», с которым раньше выступали Навка и Роман Костомаров.

Валиева в составе сборной России выиграла золото на Олимпиаде-2022 в Пекине. Позднее она была дисквалифицирована за допинг, ее результаты аннулировали, российская команда лишилась золотых медалей и переместилась на третьей место.