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Валиеву на шоу Навки объявили как «олимпийскую чемпионку наших сердец»

Валиеву на ледовом шоу Навки объявили как «олимпийскую чемпионку наших сердец».

Шоу к юбилею олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки проходит на «Навка Арене» в Москве. 

Камила Валиева каталась в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, они представили номер под саундтрек из фильма «Остин Пауэрс», с которым раньше выступали Навка и Роман Костомаров. 

Валиева в составе сборной России выиграла золото на Олимпиаде-2022 в Пекине. Позднее она была дисквалифицирована за допинг, ее результаты аннулировали, российская команда лишилась золотых медалей и переместилась на третьей место. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм «Ход коньком»
женское катание
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