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  • «Трактор» забил три гола за 22 секунды на 60-й минуте и обыграл минское «Динамо» – 4:2. Клуб из Челябинска повел в серии 1-0
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«Трактор» забил три гола за 22 секунды на 60-й минуте и обыграл минское «Динамо» – 4:2. Клуб из Челябинска повел в серии 1-0

«Трактор» обыграл минское «Динамо» в Кубке Гагарина, забив 3 гола на 60-й минуте.

Первая игра второго раунда плей-офф проходила в Челябинске и завершилась в пользу хозяев.

В третьем периоде команда из Беларуси уступала 0:1, но голы Ильи Усова и Романа Горбунова вывели минчан вперед.

«Трактор» заменил вратаря на шестого полевого игрока, и на последней минуте Максим Шабанов сравнял счет на отметке 59:06. Спустя 18 секунд Виталий Кравцов вывел челябинцев вперед.

Окончательный счет установил Артем Блажиевский, поразивший пустые ворота «Динамо» на отметке 59:28. Таким образом, три гола команды уместились в 22 секунды.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Трактора». Следующий матч состоится в Челябинске 14 апреля.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoТрактор
logoДинамо Минск
logoКубок Гагарина
logoРоман Горбунов
logoИлья Усов
logoКХЛ
logoАртем Блажиевский
logoВиталий Кравцов
logoМаксим Шабанов
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