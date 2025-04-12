«Трактор» забил три гола за 22 секунды на 60-й минуте и обыграл минское «Динамо» – 4:2. Клуб из Челябинска повел в серии 1-0

«Трактор» обыграл минское «Динамо» в Кубке Гагарина, забив 3 гола на 60-й минуте.

Первая игра второго раунда плей-офф проходила в Челябинске и завершилась в пользу хозяев.

В третьем периоде команда из Беларуси уступала 0:1, но голы Ильи Усова и Романа Горбунова вывели минчан вперед.

«Трактор » заменил вратаря на шестого полевого игрока, и на последней минуте Максим Шабанов сравнял счет на отметке 59:06. Спустя 18 секунд Виталий Кравцов вывел челябинцев вперед.

Окончательный счет установил Артем Блажиевский , поразивший пустые ворота «Динамо » на отметке 59:28. Таким образом, три гола команды уместились в 22 секунды.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Трактора». Следующий матч состоится в Челябинске 14 апреля.