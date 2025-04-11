Фэйл «МЮ» и привозы Онана, разгромная победа «Челси», Ротенберг будет тренером сборной в мае, Медведев вылетел с «Мастерса», Дегтярев поддержал возвращение пива и другие новости

1. Трэш-ток с Матичем не пошел на пользу «МЮ» и Онана – ляпы камерунца лишили «Юнайтед» победы над «Лионом». Сначала Андре нелепо пропустил после фланговой подачи со штрафного, а на пятой добавленной минуте отбил мяч прямо перед собой на соперника. Больше Онана в АПЛ не ошибается ни один вратарь .

Впрочем, в Лиге Европы у «МЮ» неплохие результаты , хотя в целом дела складываются не очень . Остальные результаты ЛЕ – здесь .

2. «Челси» в Лиге конференций напротив без проблем разобрался с «Легией» – 3:0. Результаты «синих» в этом турнире впечатляют . Джейдон Санчо прервал серию без результативных действий. Все результаты ЛК – здесь .

3. Роман Ротенберг будет главным тренером сборной России в майском турне. Уже известен состав команды , в нем 12 игроков СКА – меньше, чем было в 2024-м.

Заседание совета директоров СКА пройдет на 28 мая , после матчей сборной (где связь? ) Есть мнение, что Ротенберг должен остаться , да и кто его вообще уволит?

4. Даниил Медведев проиграл Алексу де Минауру в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло, но, несмотря на поражение, вернется в топ-10 рейтинга . Все результаты дня – по ссылке .

5. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поддержал идею возвращения пива на стадионы. Павел Колобков тоже за , Дмитрий Свищев анонсировал очередной круглый стол по данному вопросу. Однако Александр Горшков переживает , что пострадает безопасность.

6. Также Дегтярев заявил о разработке кодекса этики российского спорта.

7. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Каролину» (5:4 Б) и гарантировал себе 1-е место на Востоке (впервые с 2017 года, между прочим). Овечкин не забил впервые за 6 матчей , но набрал 70-е очко в сезоне, а перед игрой состоялась специальная церемония в честь его рекорда по голам в лиге.

«Рейнджерс» разнесли «Айлендерс» (9:2), Панарин набрал 2+1 , Шестеркин отразил 44 из 46 бросков, Цыплаков забросил 10-ю шайбу в сезоне, а Сорокин не сыграл из-за травмы. «Лос-Анджелес» разгромил «Анахайм» (6:1), Кузьменко трижды ассистировал партнерам. Все результаты дня – здесь .

8. НБА. «Индиана» обыграла «Кливленд», 44 очка Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Мемфис» в гостях и другие результаты .

9. Павел Кукуян назначен на матч «Зенит» – «Краснодар» в 24-м туре РПЛ.

10. Суд отклонил претензии Ла Лиги по регистрации Ольмо и Виктора. Футболисты «Барсы» смогут доиграть сезон.

11. Россиянки Екатерина Вербина и Анастасия Сидельникова взяли золото на чемпионате Европы по борьбе.

12. «Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей за кричалки фанатов в матче с «Зенитом».

13. Марко Николич признан Winline лучшим тренером марта в РПЛ.

Цитаты дня

Медведев о КХЛ: «Потолок не дает возможность использовать финансовый фактор. СКА не смог бы удержать Демидова. Пропуск грубейших нарушений заставляет ребят выступать там, где безопаснее»

Дмитрий Губерниев: «Я бы с удовольствием возглавил две федерации – биатлонную и лыжную, но меня не хватит. Сконцентрируюсь на лыжной»

Кожевникова про слова Путина о легионерах в «Зените» в 2017-м: «Президент все понимает, но руки до футбола не доходят, лимит необходим! Зачем нам столько иностранцев, своих не растим поэтому»

Татьяна Навка: «В Америке многое уже старое, несовременное. А посмотрите на Москву – это лучший город в мире»

Боб Хартли: «СКА – гордость российского хоккея, Ротенберг имеет огромное значение для команды как менеджер и тренер. Это одна из лучших организаций, несмотря на вылет из Кубка Гагарина»

Навка о шоу «Лебединое озеро»: «У Пескова буквально аллергия на эту музыку. Но когда он пришел на спектакль, остался доволен, его захватило»