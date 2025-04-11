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  • Фэйл «МЮ» и привозы Онана, разгромная победа «Челси», Ротенберг будет тренером сборной в мае, Медведев вылетел с «Мастерса», Дегтярев поддержал возвращение пива и другие новости
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Фэйл «МЮ» и привозы Онана, разгромная победа «Челси», Ротенберг будет тренером сборной в мае, Медведев вылетел с «Мастерса», Дегтярев поддержал возвращение пива и другие новости

1. Трэш-ток с Матичем не пошел на пользу «МЮ» и Онана – ляпы камерунца лишили «Юнайтед» победы над «Лионом». Сначала Андре нелепо пропустил после фланговой подачи со штрафного, а на пятой добавленной минуте отбил мяч прямо перед собой на соперника. Больше Онана в АПЛ не ошибается ни один вратарь.

Впрочем, в Лиге Европы у «МЮ» неплохие результаты, хотя в целом дела складываются не очень. Остальные результаты ЛЕ – здесь.

2. «Челси» в Лиге конференций напротив без проблем разобрался с «Легией» – 3:0. Результаты «синих» в этом турнире впечатляют. Джейдон Санчо прервал серию без результативных действий. Все результаты ЛК – здесь.

3. Роман Ротенберг будет главным тренером сборной России в майском турне. Уже известен состав команды, в нем 12 игроков СКА – меньше, чем было в 2024-м.

Заседание совета директоров СКА пройдет на 28 мая, после матчей сборной (где связь?)Есть мнение, что Ротенберг должен остаться, да и кто его вообще уволит?

4. Даниил Медведев проиграл Алексу де Минауру в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло, но, несмотря на поражение, вернется в топ-10 рейтинга. Все результаты дня – по ссылке.

5. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поддержал идею возвращения пива на стадионы. Павел Колобков тоже за, Дмитрий Свищев анонсировал очередной круглый стол по данному вопросу. Однако Александр Горшков переживает, что пострадает безопасность.

6. Также Дегтярев заявил о разработке кодекса этики российского спорта.

7. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Каролину» (5:4 Б) и гарантировал себе 1-е место на Востоке (впервые с 2017 года, между прочим). Овечкин не забил впервые за 6 матчей, но набрал 70-е очко в сезоне, а перед игрой состоялась специальная церемония в честь его рекорда по голам в лиге. 

«Рейнджерс» разнесли «Айлендерс» (9:2), Панарин набрал 2+1, Шестеркин отразил 44 из 46 бросков, Цыплаков забросил 10-ю шайбу в сезоне, а Сорокин не сыграл из-за травмы. «Лос-Анджелес» разгромил «Анахайм» (6:1), Кузьменко трижды ассистировал партнерам. Все результаты дня – здесь

8. НБА. «Индиана» обыграла «Кливленд», 44 очка Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Мемфис» в гостях и другие результаты.

9. Павел Кукуян назначен на матч «Зенит» – «Краснодар» в 24-м туре РПЛ.

10. Суд отклонил претензии Ла Лиги по регистрации Ольмо и Виктора. Футболисты «Барсы» смогут доиграть сезон.

11. Россиянки Екатерина Вербина и Анастасия Сидельникова взяли золото на чемпионате Европы по борьбе.

12. «Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей за кричалки фанатов в матче с «Зенитом».

13. Марко Николич признан Winline лучшим тренером марта в РПЛ.

Цитаты дня

Медведев о КХЛ: «Потолок не дает возможность использовать финансовый фактор. СКА не смог бы удержать Демидова. Пропуск грубейших нарушений заставляет ребят выступать там, где безопаснее»

Дмитрий Губерниев: «Я бы с удовольствием возглавил две федерации – биатлонную и лыжную, но меня не хватит. Сконцентрируюсь на лыжной»

Кожевникова про слова Путина о легионерах в «Зените» в 2017-м: «Президент все понимает, но руки до футбола не доходят, лимит необходим! Зачем нам столько иностранцев, своих не растим поэтому»

Татьяна Навка: «В Америке многое уже старое, несовременное. А посмотрите на Москву – это лучший город в мире»

Боб Хартли: «СКА – гордость российского хоккея, Ротенберг имеет огромное значение для команды как менеджер и тренер. Это одна из лучших организаций, несмотря на вылет из Кубка Гагарина»

Навка о шоу «Лебединое озеро»: «У Пескова буквально аллергия на эту музыку. Но когда он пришел на спектакль, остался доволен, его захватило»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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