Топурия – о выступлении в России: «Этого никогда не произойдет»

Илия Топурия заявил, что не собирается драться в России.

– Ты согласишься на бой с Исламом Махачевым в России?

– Нет. Я не собираюсь выступать в России. В мире так много разных мест, где я мог бы подраться. Зачем делать это в России? Честно говоря, единственные страны, в которых может состояться наш бой – это США и Испания.

– Ты можешь себе представить, что когда-нибудь выступишь в России?

– Нет. Никогда, – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

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