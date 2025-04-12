31

Топурия – о выступлении в России: «Этого никогда не произойдет»

Илия Топурия заявил, что не собирается драться в России.

– Ты согласишься на бой с Исламом Махачевым в России?

– Нет. Я не собираюсь выступать в России. В мире так много разных мест, где я мог бы подраться. Зачем делать это в России? Честно говоря, единственные страны, в которых может состояться наш бой – это США и Испания.

– Ты можешь себе представить, что когда-нибудь выступишь в России?

– Нет. Никогда, – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

«Мне дали обещание». Топурия заявил, что подерется с Махачевым летом-осенью

Илия Топурия: «Я подтащу Махачева поближе к Хабибу и проведу сабмишен прямо перед ним»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал PBD Podcast
logoUFC
logoИслам Махачев
logoИлия Топурия
logoMMA
легкий вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия готов подраться с Царукяном, если Махачев сменит категорию
147 апреля, 08:23
Топурия подтвердил, что он единственный возможный соперник Махачева в легком весе
1630 марта, 11:28
Топурия – о Махачеве и Оливейре: «Они не проявляют желания подраться со мной. Это признак страха»
1728 марта, 10:30
Главные новости
UFC 314: Волкановски против Лопеса, Пимблетт – Чендлер и другие бои. Основной кард – 05:00 по мск
7сегодня, 19:35
Волкановски – фаворит боя, но Лопес способен удивить. Делайте ставку и участвуйте в розыгрыше 22 млн от БЕТСИТИ!
сегодня, 18:00Реклама
Шаблий снялся с Гран-при PFL – его заменит Винисиус Сенси
сегодня, 17:30
Фьюри ведет переговоры о поединке с Джошуа (Boxing Kingdom)
1сегодня, 16:10
Физиев проведет бой против Бахамондеса на турнире UFC в Азербайджане (RedFuryMMA)
5сегодня, 15:15
«Мне дали обещание». Топурия заявил, что подерется с Махачевым летом-осенью
14сегодня, 14:50
Имавов ответил Борральо: «Пусть сначала побьет хоть кого-то из топ-5»
11сегодня, 14:05
Волков – о бое Волкановски и Лопеса: «Александр выглядит фаворитом по всем параметрам»
3сегодня, 12:30
Силва пообещал нанести Митчеллу повреждение мозга. Брайс ответил: «Мой мозг был поврежден еще при рождении»
5сегодня, 12:05
Мовсар Евлоев планирует провести следующий бой до конца лета
3сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21