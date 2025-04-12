Топурия – о выступлении в России: «Этого никогда не произойдет»
Илия Топурия заявил, что не собирается драться в России.
– Ты согласишься на бой с Исламом Махачевым в России?
– Нет. Я не собираюсь выступать в России. В мире так много разных мест, где я мог бы подраться. Зачем делать это в России? Честно говоря, единственные страны, в которых может состояться наш бой – это США и Испания.
– Ты можешь себе представить, что когда-нибудь выступишь в России?
– Нет. Никогда, – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
«Мне дали обещание». Топурия заявил, что подерется с Махачевым летом-осенью
Илия Топурия: «Я подтащу Махачева поближе к Хабибу и проведу сабмишен прямо перед ним»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал PBD Podcast
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