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🥇 Сефершаев выиграл золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе в категории до 55 кг

Россиянин Эмин Сефершаев взял золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе.

Греко-римская борьба

Чемпионат Европы

Братислава, Словакия

Мужчины

До 55 кг

1. Эмин Сефершаев (Россия)

2. Эльданиз Азизли (Азербайджан)

3. Вахтанг Лолуа (Грузия)

3. Артем Делеану (Молдова)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
чемпионат Европы
logoсборная Грузии
Эмин Сефершаев
Эльданиз Азизли
logoсборная России по борьбе
результаты
сборная Азербайджана
греко-римская борьба
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