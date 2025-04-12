🥇 Сефершаев выиграл золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе в категории до 55 кг
Россиянин Эмин Сефершаев взял золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе.
Греко-римская борьба
Чемпионат Европы
Братислава, Словакия
Мужчины
До 55 кг
1. Эмин Сефершаев (Россия)
2. Эльданиз Азизли (Азербайджан)
3. Вахтанг Лолуа (Грузия)
3. Артем Делеану (Молдова)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости