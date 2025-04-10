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  • Победы «Барсы» и «ПСЖ», Овечкин номинирован на «Мастертон», МОК обсуждает допуск россиян к ОИ-2026, Карасева не будут назначать на матчи «Динамо», Мамиашвили назвал предателем Валиева и другие новости
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Победы «Барсы» и «ПСЖ», Овечкин номинирован на «Мастертон», МОК обсуждает допуск россиян к ОИ-2026, Карасева не будут назначать на матчи «Динамо», Мамиашвили назвал предателем Валиева и другие новости

1. «Барселона» разгромила «Боруссию» Дортмунд (4:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. У Рафиньи гол и два ассиста, Левандовски сделал дубль, Ямаль забил. «ПСЖ» дома обыграл «Астон Виллу» (3:1), у Хвичи гол, у Дембеле ассист.

2. Овечкин, Федотов, Сергачев, Кэйн, Даути, Ландескуг и ряд других игроков номинированы на «Билл Мастертон Трофи» – приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею. 

3. МОК обсуждает с зимними федерациями допуск россиян к Олимпиаде 2026 года.

4. Сергей Карасев нескоро будет назначен на матчи «Динамо». В судейском корпусе признали его ошибки в играх клуба, под данным «СЭ». На матч «Зенит» – «Краснодар», вероятно, назначат Павла Кукуяна, судья представляет Краснодарский край.

5. Андрей Рублев прошел Гаэля Монфиса во втором круге турнира в Монте-Карло, Даниил Медведев обыграл Александра Мюллера, а вот Новак Джокович уступил Алехандро Табило.

6. Ла Лига удалила заявление о проблемах «Барсы» с ФФП: «Это не говорит о признании нарушений. Мы не согласны с обвинениями в разглашении конфиденциальных данных».

7. Игорь Акинфеев признан Winline игроком марта в РПЛ. Комментаторы выбрали Сергеева.

8. НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Филадельфи» (5:8), «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» (8:7 ОТ), «Тампа» уступила «Торонто» (3:4 ОТ). Все результаты – здесь.

9. Ранее судимый президент баскетбольного «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер избил хавбека «Пари НН» Мухина в бане, сообщает телеграм-канал «Честность – не порок». У футболиста сотрясение мозга, он обратился в полицию, клуб также намерен разобраться в ситуации.

10. Максим Глушенков повторно проехал на красный свет. Хавбеку «Зенита» не грозит лишение прав – нарушение зафиксировала камера, а не инспектор, сообщает Sport Baza.

11. НБА. «Лейкерс» обыграли «Даллас» (112:97), «Бостон» уступил «Орландо» (76:96). Все результаты – здесь.

12. Единая лига ВТБ. 19 очков и 10 передач Шведа помогли «Зениту» победить «Парму» и занять 1-е место в регулярке, ЦСКА обыграл «Пари НН».

13. Сотрудница «Эспаньола» заявила, что хавбек Агуадо изнасиловал ее в туалете ночного клуба. Инцидент, предположительно, произошел в июне, футболист даст показания в мае. 

14. Заур Угуев выиграл золото чемпионата Европы по борьбе, Сидаков завоевал серебро, Найфонов – бронзу. 

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили во время награждения назвал предателем выступающего за Албанию Чермена Валиева, сообщает Metaratings. 

15. Украинские сообщества США и Канады призвали НХЛ отказаться от игр с КХЛ: «Это стало бы оскорблением для миллионов американских и канадских болельщиков».

16. Экс-чемпион мира по снукеру Грэм Дотт обвиняется в сексуальном насилии на детьми, пишет The Guardian.

Цитаты дня.

Сушинский о выступлениях СКА при Ротенберге: «Команда не прогрессирует, результаты ухудшаются. Можно попробовать уже новую кровь, кого-то со свежими идеями»

Канделаки о награде «Матч ТВ» за вклад в популяризацию спорта: «Наши успехи – результат работы команды профессионалов. Газуем вперед, к новым рекордам и самым крутым телесобытиям»

Зеедорф о 2-м голе Райса «Реалу» со штрафного: «Даже Супермен не вытащил бы мяч оттуда. Куртуа плохо поставил стенку, Деклан прочитал ситуацию»

Соломатин о тех, кто помогает «Эспаньоле»: «Семак – личными средствами. Футбольный и хоккейный ЦСКА, ХК «Спартак», футбольный – от имени ветеранов. А вот «Динамо» нас старается не замечать»

Александр Мостовой: «Знаю, что мои высказывания иногда высмеивают, меня подобное задевает. Эти комментарии пишут люди, которые футбол видели с Эйфелевой башни»

Матич о словах Онана, что «МЮ» намного лучше «Лиона»: «Если ты один из худших вратарей в истории «Юнайтед», то должен думать, что говоришь»

Газзаев о Семаке: «Говорят, каждый добился бы таких результатов из-за денег «Зенита». Это не так. Сергей владеет искусством добывать титулы. Держать команду на таком уровне 7-й год – достижение»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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