ЦСКА догнал по очкам «Спартак» и «Зенит» – 47. У петербуржцев игра в запасе – с «Краснодаром»
ЦСКА догнал по очкам «Спартак» и «Зенит».
Команда Марко Николича оказалась сильнее «Оренбурга» со счетом 2:0 в матче 24-го тура Премьер-лиги.
Теперь у ЦСКА 47 баллов – столько же у «Спартака», который вчера дома уступил «Динамо» Махачкала (1:2), и «Зенита». У петербуржцев есть игра в запасе, завтра они на своем поле встретятся с «Краснодаром».
«Краснодар» лидирует в таблице Мир РПЛ, набрав 52 балла.
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