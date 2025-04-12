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ЦСКА догнал по очкам «Спартак» и «Зенит» – 47. У петербуржцев игра в запасе – с «Краснодаром»

ЦСКА догнал по очкам «Спартак» и «Зенит».

Команда Марко Николича оказалась сильнее «Оренбурга» со счетом 2:0 в матче 24-го тура Премьер-лиги.

Теперь у ЦСКА 47 баллов – столько же у «Спартака», который вчера дома уступил «Динамо» Махачкала (1:2), и «Зенита». У петербуржцев есть игра в запасе, завтра они на своем поле встретятся с «Краснодаром».

«Краснодар» лидирует в таблице Мир РПЛ, набрав 52 балла.

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Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoМарко Николич
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