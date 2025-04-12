Салаху предлагали 500+ млн фунтов в Саудовской Аравии. В «Ливерпуле» он может заработать 40 млн за два года
Мохамед Салах отклонил предложение из Саудовской Аравии на 500 млн фунтов.
По данным BBC, египтянину давали контракт более чем на 500 млн фунтов. На какой срок было рассчитано это соглашение, не уточняется.
Однако Салах продлил контракт с «Ливерпулем», где его зарплата составит 20 млн фунтов в год с учетом бонусов. Общая сумма по двухлетнему контракту составляет 40 млн.
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