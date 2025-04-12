Макс Ферстаппен: «Я не участвую в борьбе за титул»
Пилот «Ред Булл» поспорил с мнением советника команды Гельмута Марко. Тот заявил, что в пятничных практиках Гран-при Бахрейна длинные отрезки Ферстаппена подавали надежду на хороший гоночный темп.
«Я с этим не согласен. Думаю, в целом мы уступаем «Макларену» по квалификационному и гоночному темпу. Вчера более вероятно, что мы могли держаться в темпе «Мерседеса» и «Феррари», но даже так день прошел не лучшим образом.
Сейчас я не соперничаю с «Макларенами», я просто участвую в чемпионате», – сказал Макс.
После финальной фразы у него уточнили, принимает ли он участие в борьбе за титул – на что нидерландец ответил: «Нет».
Сейчас Ферстаппен уступает одно очко лидеру зачета Ландо Норрису – и это после уверенной победы на Гран-при Японии, где лидер «Ред Булл» стартовал с поула. Однако Макс относится к этому факту весьма скептично:
«Я не думаю, что в этом сезоне у нас была хорошая возможность для победы. Только в Сузуке можно было оказаться на поуле в квалификации – при условии, что остальные допустят ошибки. Так вы оказываетесь в выгодном положении.
К счастью, воскресенье оказалось прохладнее, так что износ шин был меньше. И как было доказано, обгонять было невозможно».
Гран-при Бахрейна. Пиастри выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й
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