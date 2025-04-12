Вратарь «Ман Сити» Эдерсон сделал 7-й ассист в АПЛ и 4-й в сезоне. Бразилец упрочил рекорд лиги

Эдерсон укрепил рекорд АПЛ по ассистам среди вратарей.

Сегодня голкипер «Манчестер Сити » ассистировал Джеймсу Макати в эпизоде с четвертым голом «Ман Сити» в ворота «Кристал Пэлас».

Бразилец сделал 4-ю голевую передачу в текущем чемпионате Англии. За время выступления в АПЛ у него 7 результативных пасов – это рекордный показатель для вратарей.

До этого вратарь «Сити» делил рекорд с Полом Робинсоном, у которого пять ассистов. Подробно со статистикой Эдерсона можно ознакомиться здесь .

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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