Украинские синхронистки не стали фотографироваться с россиянками на Кубке мира
Украинские синхронистки не стали фотографироваться с россиянками на Кубке мира.
Россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай победили в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира в Египте. Это был первый старт наших спортсменов с 2022 года.
Украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина стали вторыми.
На церемонии награждения украинки отказались фотографироваться с российскими спортсменками и покинули подиум.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
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