59

Украинские синхронистки не стали фотографироваться с россиянками на Кубке мира

Украинские синхронистки не стали фотографироваться с россиянками на Кубке мира.

Россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай победили в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира в Египте. Это был первый старт наших спортсменов с 2022 года.

Украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина стали вторыми.

На церемонии награждения украинки отказались фотографироваться с российскими спортсменками и покинули подиум.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
Майя Дорошко
Татьяна Гайдай
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
logoсборная Украины (синхронное плавание)
Кубок мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Синхронистки Дорошко и Гайдай выиграли золото в дуэтах на Кубке мира в Египте. Это первый старт сборной России с 2022 года
3вчера, 17:16
Синхронное плавание. Кубок мира. Гайдай заняла 9-е место в технической программе солисток, победила немка Бляйер
2вчера, 12:39
Максимова о невключении микст-дуэтов в программу Олимпиады-2028: «Больше нет никакой мотивации. Я ухожу из синхронного плавания»
1вчера, 08:04
Главные новости
Климент Колесников: «Обидно, что мы не поехали на Олимпиаду, сколько бы я сам или кто-либо другой ни утверждал, что она нам по барабану»
2 минуты назад
Чигирева о победе Дорошко и Гайдай на Кубке мира: «Искренне рада за них! Очень переживаю за всех, все‑таки первопроходцы»
сегодня, 06:43
Мирон Лифинцев: «Я не был к готов к такому вниманию после чемпионата мира. В жизни такого не было, первый подобный опыт»
вчера, 20:04
Синхронистки Дорошко и Гайдай выиграли золото в дуэтах на Кубке мира в Египте. Это первый старт сборной России с 2022 года
3вчера, 17:16
Синхронное плавание. Кубок мира. Гайдай заняла 9-е место в технической программе солисток, победила немка Бляйер
2вчера, 12:39
Максимова о невключении микст-дуэтов в программу Олимпиады-2028: «Больше нет никакой мотивации. Я ухожу из синхронного плавания»
1вчера, 08:04
Климент Колесников: «Полтинники» на Олимпиаде – это круто. Добавляйте еще дистанции, на каждую найдутся специалисты»
110 апреля, 17:15
Коротышкин о включении 50-метровых дистанций в программу Олимпиады-2028: «Это долгожданный и значимый шаг в развитии плавания»
10 апреля, 15:25
Мирон Лифинцев: «Люблю плавание за то, что тут каждый работает на собственный результат. И для того, чтобы стать лучшим, не надо никому бить морду»
10 апреля, 09:21
Российские пловцы выступят в серии международных соревнований Mare Nostrum
8 апреля, 15:06
Ко всем новостям
Последние новости
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
516 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября 2024, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября 2024, 10:40