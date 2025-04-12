Украинские синхронистки не стали фотографироваться с россиянками на Кубке мира.

Россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай победили в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира в Египте. Это был первый старт наших спортсменов с 2022 года.

Украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина стали вторыми.

На церемонии награждения украинки отказались фотографироваться с российскими спортсменками и покинули подиум.