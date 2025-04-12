Доминик Гашек: «Когда играл в КХЛ, считал Россию демократической страной, которая все еще отстает от нас, но идет по правильному пути»

Доминик Гашек ответил на критику из-за высказываний про Россию.

Бывший чешский голкипер выступал за «Спартак» в сезоне-2010/11.

– Как бы вы ответили на критику, которую часто можно услышать в Чехии: мол, вы раньше играли в России, зарабатывали там деньги, а теперь критикуете страну?

– Решения всегда должны основываться на знаниях на конкретный момент.

Когда я играл в России, то считал ее демократической страной, которая все еще немного отстает от нас, но идет по правильному пути.

Я и представить не мог, что потом будут Крым и события на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘).

– За время игры в КХЛ вы ощущали тесную связь между лигой и политикой?

– Спорт и политика всегда переплетены.

– Как вы тогда относились к Владимиру Путину?

– В 2010 году? Я основывал свое мнение на том, что слышал в СМИ.

Но должен сказать, что он меня почти не интересовал. Я не помню, что я о нем думал, – сказал в интервью iSport.cz бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек.