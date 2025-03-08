Маршанд во «Флориде» и другие сделки дедлайна НХЛ, «Краснодар» выиграл впервые за 6 матчей, «Локо» опять без победы, Щербакова сыграет Белоснежку, Великобритания судится с Абрамовичем и другие новости
1. Дедлайн НХЛ подарил несколько громких сделок: Брэд Маршанд прямо перед сиреной заскочил во «Флориду», Микко Рантанен перешел из «Каролины» в «Даллас» и подписал контракт на 8 лет, «Филадельфия» обменяла Андрея Кузьменко в «Лос-Анджелес» и получила Никиту Гребенкина в обмен на Скотта Лоутона из «Торонто». Все трейды – в отдельном материале.
2. «Краснодар» разгромил в гостях «Пари НН», одержав первую победу за шесть игр. Джон Кордоба забил впервые за четыре месяца, а Станислав Агкацев отразил пенальти в концовке.
«Локомотив» не смог обыграть дома «Ахмат» – железнодорожники не побеждают уже шесть матчей. Грозненцы после возобновления сезона еще не проигрывали.
3. Анна Щербакова исполнит главную роль в шоу Евгения Плющенко «Белоснежка».
4. Власти Великобритании готовы судиться с Абрамовичем, чтобы направить Украине деньги от продажи «Челси». По мнению Дмитрия Свищева, произошел «профессиональный кидок».
5. Криштиану Роналду забил 926-й гол в карьере и достиг идеального баланса: по 463 гола до и после 30-летия. «Аль-Насру» это не помогло: очередная неудача в чемпионате и 10-очковое отставание от лидера, при этом португалец возглавляет список бомбардиров.
6. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Детройт» (5:2), но Овечкин остался без очков. «Чикаго» одолел «Юту» (4:3 ОТ), Михеев забил 13-й гол в сезоне, у Сергачева 2 передачи. «Питтсбург» проиграл «Вегасу» (0:4), Самсонов сделал 2-й шатаут в сезоне, Барбашев забросил 19-ю шайбу. «Сент-Луис» был сильнее «Анахайма» (4:3), Торопченко забил и прервал безголевую серию из 50 матчей. Все результаты дня – здесь.
7. Норвежка Ингрид Тандревольд выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Виктория Сливко победила в спринте в финале Кубка России в Златоусте, Даниил Серохвостов стал первым в мужском спринте.
8. НБА. 46 очков Бриджеса не спасли «Шарлотт» от поражения в матче с «Кливлендом», 32+23+21 от Йокича помогли «Денверу» обыграть «Финикс» и другие результаты.
9. Женская сборная Швеции выиграла эстафету на чемпионате мира по лыжным гонкам.
10. УЕФА выкатил финансовый отчет, согласно которому «ПСЖ» потратил 658 млн евро на зарплаты в прошлом сезоне – больше всех в Европе. «Челси» установил рекорд по стоимости состава – 1,66 млрд евро в 2024-м. Общая выручка клубов РПЛ в позапрошлом сезоне составила 981 млн евро – на 7% меньше, чем за год до этого.
11. Паулу Фонсека перед 9-месячным баном за крик на судью говорил комиссии Лиги 1 о переживаниях из-за ссоры Трампа с Зеленским.
12. Владислав Дикиджи сделал четверной аксель на льду Байкала.
13. Польский клуб «Сувалки» снялся с волейбольного турнира в Дубае из-за участия команд из России.
14. Глава Медиалиги Николай Осипов получил благодарность от Владимира Путина за активную просветительскую деятельность.
Цитаты дня
Миралем Пьянич: «Российский менталитет мне пришелся по духу – был удивлен, как много работают игроки. Я не видел, чтобы в Испании и Италии футболисты тренировались так много»
Мостовой о тренерстве: «Нам говорят: вы должны обучаться. Я 30 лет в футбол играл, а Абаскаль 2 года головы подурил, 3 млн заработал и уехал. И у него еще берут интервью, кошмар!»
Гаджиев про Рамадан: «В РПЛ могли бы делать паузу для приема пищи, почему нет? Страна многонациональная. Это уважительное отношение к национальным постулатам»
Евгения Медведева: «В спорте я Роналду, а когда завершила карьеру – Месси. Больше хочется поговорить с Месси, он кажется человечнее. У Роналду же должно быть все вылизано – он и выглядит как Аполлон»
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