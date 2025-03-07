«Краснодар» победил впервые за 6 матчей – после 4 ничьих и поражения

«Краснодар» прервал серию без побед.

Команда Мурада Мусаева разгромила «Пари НН » (3:0) в 20-м туре Мир РПЛ .

В последний раз до этого дня «быки» выигрывали 3 ноября – 4:0 у «Оренбурга». Затем последовали четыре ничьих и одно поражение.

«Краснодар » вышел на первую строчку в таблице по итогам игрового дня. У него 43 очка после 20 игр, у «Зенита » и «Спартака » – по 40 при 19 матчах.