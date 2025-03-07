«Краснодар» победил впервые за 6 матчей – после 4 ничьих и поражения
«Краснодар» прервал серию без побед.
Команда Мурада Мусаева разгромила «Пари НН» (3:0) в 20-м туре Мир РПЛ.
В последний раз до этого дня «быки» выигрывали 3 ноября – 4:0 у «Оренбурга». Затем последовали четыре ничьих и одно поражение.
«Краснодар» вышел на первую строчку в таблице по итогам игрового дня. У него 43 очка после 20 игр, у «Зенита» и «Спартака» – по 40 при 19 матчах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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