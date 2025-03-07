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  • Общая выручка клубов РПЛ в позапрошлом сезоне составила 981 млн евро – на 7% меньше, чем за год до этого. В Европе впереди только АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А и Лига 1 – везде больше 2 млрд
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Общая выручка клубов РПЛ в позапрошлом сезоне составила 981 млн евро – на 7% меньше, чем за год до этого. В Европе впереди только АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А и Лига 1 – везде больше 2 млрд

РПЛ находится на 6-м месте в Европе по общей выручке клубов.

Команды Премьер-лиги в сезоне-2022/23 в общей сложности получили 981 млн евро (на 7% меньше, чем в предшествующем). 59% этой суммы пришлись на коммерческие доходы, 12% - на доходы от телевизионных прав, 5% – на доходы от продажи билетов, 23% получены из прочих источников.

Больше клубов РПЛ в совокупности заработали только участники АПЛ (7,147 млрд евро), Ла Лиги (3,651 млрд), Бундеслиги (3,619 млрд), Серии А (2,882 млрд) и Лиги 1 (2,372 млрд).

В Англии, Испании и Италии больше всего денег командам принесла реализация ТВ-прав (соответственно 45%, 38% и 38% от общего объема поступлений), в Германии и Франции наибольший удельный вес у коммерческой деятельности (40% и 28% соответственно).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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