Кубок мира. Спринт. Тандревольд стартует 17-й, Ханна Оберг – 32-й, Пройс – 48-й, Жанмонно – 56-й, Симон – 68-й, Брезаз-Буше – 70-й
Пройс, Жанмонно и Брезаз-Буше пробегут спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Кубок мира по биатлону-2024/25
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Женщины
Спринт
Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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