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  • Кубок мира. Спринт. Тандревольд стартует 17-й, Ханна Оберг – 32-й, Пройс – 48-й, Жанмонно – 56-й, Симон – 68-й, Брезаз-Буше – 70-й
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Кубок мира. Спринт. Тандревольд стартует 17-й, Ханна Оберг – 32-й, Пройс – 48-й, Жанмонно – 56-й, Симон – 68-й, Брезаз-Буше – 70-й

Пройс, Жанмонно и Брезаз-Буше пробегут спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2024/25

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Женщины

Спринт

Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoОсеан Мишлон
спринт (жен)
logoсборная Финляндии жен
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoИда Лиен
logoСофия Шнайдер
logoМарен Киркеэйде
logoСелина Гротиан
logoМаркета Давидова
logoсборная Норвегии жен
logoСофи Шово
результаты
logoЙоханна Пуфф
logoЛу Жанмонно
logoСуви Минккинен
logoЖюлия Симон
logoКубок мира по биатлону
logoХанна Оберг
logoсборная Германии жен
logoсборная Франции жен
logoЛена Хекки-Гросс
logoКаролине Кноттен
logoАнна Магнуссон
logoсборная Чехии жен
logoЭлла Халварссон
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