Кубок мира. Спринт. Тандревольд стартует 17-й, Ханна Оберг – 32-й, Пройс – 48-й, Жанмонно – 56-й, Симон – 68-й, Брезаз-Буше – 70-й

Пройс, Жанмонно и Брезаз-Буше пробегут спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2024/25 7-й этап Нове-Место, Чехия Женщины Спринт Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.