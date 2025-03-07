Мостовой о тренерстве: «Нам говорят: вы должны обучаться. Я 30 лет в футбол играл, а Абаскаль 2 года головы подурил, 3 млн заработал и уехал. И у него еще берут интервью, кошмар!»

Александр Мостовой высказался о несправедливости назначений на тренерскую работу.

На этой неделе экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

«Нам говорят: вы должны обучаться. Я тридцать лет в футбол играл, а тут все просто – человек [Джонатан Альба] с должности аналитика запрыгнул на место главного тренера [«Ростова »].

Или Абаскаль! Приехал, два года головы подурил [в «Спартаке »], 3 миллиона заработал и уехал. И у нас еще кто-то у него берет интервью. Это просто ужас, кошмар!» – сказал Мостовой .