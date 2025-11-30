Круговой о том, что ЭСК поддержала решения Карасева в дерби со «Спартаком»: «Да они всегда, блин, поддерживают! 99% их решений – в пользу судей»
Круговой об ЭСК: 99% их решений – в пользу судей.
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о работе экспертно-судейской комиссии.
Ранее ЭСК признала верными решения судьи Сергея Карасева в игре «Спартак» – ЦСКА (1:0), в частности о неназначении пенальти в пользу армейцев после столкновения вратаря красно-белых Александра Максименко с Круговым.
«ЭСК поддержала решения Карасева в матче со «Спартаком»? Да они всегда, блин, поддерживают! 99% их решений – в пользу судей», – сказал Круговой.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости