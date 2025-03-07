«Челси» установил рекорд по стоимости состава – 1,66 млрд евро в 2024-м. «Сити», «МЮ» и «Арсенал» потратили больше миллиарда евро, «Реал» – 922 млн, «Барса» – 474
Согласно данным отчета УЕФА, на конец 2024 финансового года на состав «Челси» было потрачено 1,66 млрд евро – наибольший показатель в истории. «Синие» побили рекорд «Реала», установленный в 2020 году (1,33 млрд).
Еще три клуба потратили на нынешний состав больше миллиарда евро: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Девять из двадцати самых дорогих составов по итогам 2024 года были собраны клубами из Англии.
1. «Челси» – 1,66 млрд евро
2. «Манчестер Сити» – 1,3 млрд
3. «Манчестер Юнайтед» – 1,096 млрд
4. «Арсенал» – 1,024 млрд
5. «Реал Мадрид» – 922 млн
6. «Пари Сен-Жермен» – 911 млн
7. «Ливерпуль» – 869 млн
8. «Тоттенхэм» – 809 млн
9. «Ювентус» – 735 млн
10. «Интер» – 622 млн
11. «Астон Вилла» – 584 млн
12. «РБ Лейпциг» – 559 млн
13. «Бавария» – 549 млн
14. «Ньюкасл» – 541 млн
15. «Вест Хэм» – 477 млн
16. «Барселона» – 474 млн
17. «Наполи» – 443 млн
18. «Милан» – 380 млн
19. «Атлетико» – 378 млн
20. «Рома» – 357 млн
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