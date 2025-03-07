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  • «Челси» установил рекорд по стоимости состава – 1,66 млрд евро в 2024-м. «Сити», «МЮ» и «Арсенал» потратили больше миллиарда евро, «Реал» – 922 млн, «Барса» – 474
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«Челси» установил рекорд по стоимости состава – 1,66 млрд евро в 2024-м. «Сити», «МЮ» и «Арсенал» потратили больше миллиарда евро, «Реал» – 922 млн, «Барса» – 474

Состав «Челси» признан самым дорогим в истории.

Согласно данным отчета УЕФА, на конец 2024 финансового года на состав «Челси» было потрачено 1,66 млрд евро – наибольший показатель в истории. «Синие» побили рекорд «Реала», установленный в 2020 году (1,33 млрд).

Еще три клуба потратили на нынешний состав больше миллиарда евро: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Девять из двадцати самых дорогих составов по итогам 2024 года были собраны клубами из Англии.

1. «Челси» – 1,66 млрд евро

2. «Манчестер Сити» – 1,3 млрд

3. «Манчестер Юнайтед» – 1,096 млрд

4. «Арсенал» – 1,024 млрд

5. «Реал Мадрид» – 922 млн

6. «Пари Сен-Жермен» – 911 млн

7. «Ливерпуль» – 869 млн

8. «Тоттенхэм» – 809 млн

9. «Ювентус» – 735 млн

10. «Интер» – 622 млн

11. «Астон Вилла» – 584 млн

12. «РБ Лейпциг» – 559 млн

13. «Бавария» – 549 млн

14. «Ньюкасл» – 541 млн

15. «Вест Хэм» – 477 млн

16. «Барселона» – 474 млн

17. «Наполи» – 443 млн

18. «Милан» – 380 млн

19. «Атлетико» – 378 млн

20. «Рома» – 357 млн

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
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