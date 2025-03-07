«ПСЖ» потратил 658 млн евро на зарплаты в прошлом сезоне – больше всех в Европе. «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Барса» – 4-я, «Ливерпуль» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «МЮ» – 7-й, «Астон Вилла» – 10-я

УЕФА назвал клубы, больше всех тратящие на зарплаты игрокам.

По данным из отчета УЕФА , в сезоне-2023/24 среди европейских клубов больше всех на зарплаты тратил «ПСЖ» – 658 млн евро.

В топ-10 по тратам также попали 6 клубов из Англии, два из Испании и один из Германии.

Топ-10 клубов Европы по расходам на зарплаты в сезоне-2023/24:

1. «ПСЖ» – 658 млн евро

2. «Манчестер Сити » – 554 млн

3. «Реал Мадрид » – 505 млн

4. «Барселона » – 476 млн

5. «Ливерпуль» – 449 млн

6. «Бавария» – 430 млн

7. «Манчестер Юнайтед» – 429 млн

8. «Челси» – 395 млн

9. «Арсенал» – 381 млн

10. «Астон Вилла» – 292 млн