«ПСЖ» потратил 658 млн евро на зарплаты в прошлом сезоне – больше всех в Европе. «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Барса» – 4-я, «Ливерпуль» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «МЮ» – 7-й, «Астон Вилла» – 10-я
УЕФА назвал клубы, больше всех тратящие на зарплаты игрокам.
По данным из отчета УЕФА, в сезоне-2023/24 среди европейских клубов больше всех на зарплаты тратил «ПСЖ» – 658 млн евро.
В топ-10 по тратам также попали 6 клубов из Англии, два из Испании и один из Германии.
Топ-10 клубов Европы по расходам на зарплаты в сезоне-2023/24:
1. «ПСЖ» – 658 млн евро
2. «Манчестер Сити» – 554 млн
3. «Реал Мадрид» – 505 млн
4. «Барселона» – 476 млн
5. «Ливерпуль» – 449 млн
6. «Бавария» – 430 млн
7. «Манчестер Юнайтед» – 429 млн
8. «Челси» – 395 млн
9. «Арсенал» – 381 млн
10. «Астон Вилла» – 292 млн
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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