Фонсека перед 9-месячным баном за крик на судью говорил комиссии Лиги 1 о переживаниях из-за ссоры Трампа с Зеленским
Фонсека на слушании о конфликте с судьей говорил о беспокойстве из-за политики.
Ранее главного тренера «Лиона» отстранили от работы на 9 месяцев за то, что он кричал в лицо судье Бенуа Мийо в конце игры с «Брестом». Наказание распространяется только на внутренние турниры.
Сообщалось, что у Паулу Фонсеки сильный стресс из-за «семейных дел и геополитической ситуации». Португалец и его жена-украинка переживают из-за решений 47-го президента США Дональда Трампа.
По данным The Athletic, тренер упомянул переживания из-за политической ситуации на слушании в дисциплинарной комиссии Лиги 1. Фонсека отметил, в последние дни его беспокоила неопределенность вокруг ситуации на Украине на фоне ссоры Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.
Фонсеку забанили на 9 месяцев – в день рождения. Он наорал судье прямо в лицо 🤬
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
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