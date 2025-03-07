Фонсека перед 9-месячным баном за крик на судью говорил комиссии Лиги 1 о переживаниях из-за ссоры Трампа с Зеленским

Фонсека на слушании о конфликте с судьей говорил о беспокойстве из-за политики.

Ранее главного тренера «Лиона » отстранили от работы на 9 месяцев за то, что он кричал в лицо судье Бенуа Мийо в конце игры с «Брестом». Наказание распространяется только на внутренние турниры.

Сообщалось , что у Паулу Фонсеки сильный стресс из-за «семейных дел и геополитической ситуации». Португалец и его жена-украинка переживают из-за решений 47-го президента США Дональда Трампа.

По данным The Athletic, тренер упомянул переживания из-за политической ситуации на слушании в дисциплинарной комиссии Лиги 1. Фонсека отметил, в последние дни его беспокоила неопределенность вокруг ситуации на Украине на фоне ссоры Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Фонсеку забанили на 9 месяцев – в день рождения. Он наорал судье прямо в лицо 🤬