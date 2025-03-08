Торопченко набрал 1+1 в матче с «Анахаймом», завершив серию из 50 игр без голов

Алексей Торопченко прервал серию из 50 игр без голов в матче с «Анахаймом».

Форвард «Сент-Луиса » забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (4:3).

В 62 играх на счету 25-летнего россиянина стало 11 (2+9) очков при полезности «+1». Он забил впервые с ноября прошлого года (безголевая серия продлилась 50 матчей).

Сегодня Торопченко (13:10, 1:00 – в меньшинстве, «+3») реализовал 1 из 2 бросков в створ и получил малый штраф за выброс шайбы.