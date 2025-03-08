Торопченко набрал 1+1 в матче с «Анахаймом», завершив серию из 50 игр без голов
Алексей Торопченко прервал серию из 50 игр без голов в матче с «Анахаймом».
Форвард «Сент-Луиса» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (4:3).
В 62 играх на счету 25-летнего россиянина стало 11 (2+9) очков при полезности «+1». Он забил впервые с ноября прошлого года (безголевая серия продлилась 50 матчей).
Сегодня Торопченко (13:10, 1:00 – в меньшинстве, «+3») реализовал 1 из 2 бросков в створ и получил малый штраф за выброс шайбы.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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