Роналду забил по 463 гола до и после 30-летия
Криштиану Роналду после наступления 30-летия забил столько же, сколько и ранее.
Сегодня форвард «Аль-Насра» отметился голом в игре с «Аль-Шабабом» в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Теперь на счету португальца, которому в феврале исполнилось 40 лет, 926 мячей в профессиональной карьере. Половину он забил до 30-летия, половину – после.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира саудовской лиги можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bleacher Report
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