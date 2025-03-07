Роналду забил по 463 гола до и после 30-летия

Криштиану Роналду после наступления 30-летия забил столько же, сколько и ранее.

Сегодня форвард «Аль-Насра » отметился голом в игре с «Аль-Шабабом » в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Теперь на счету португальца, которому в феврале исполнилось 40 лет, 926 мячей в профессиональной карьере. Половину он забил до 30-летия, половину – после.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира саудовской лиги можно ознакомиться здесь .