У «Ахмата» победа и ничья после возобновления РПЛ. До паузы было 2 победы за 18 матчей

«Ахмат» не проигрывает после возобновления Мир РПЛ.

У команды Сергея Ташуева победа над «Рубином» (2:1) и ничья с «Локомотивом» (1:1).

Примечательно, что в первой части сезона у «Ахмата » было всего 2 победы за 19 матчей – при 7 ничьих и 9 поражениях.

«Ахмат» идет 14-м в турнирной таблице РПЛ , набрав 17 очков.