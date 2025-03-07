У «Ахмата» победа и ничья после возобновления РПЛ. До паузы было 2 победы за 18 матчей
«Ахмат» не проигрывает после возобновления Мир РПЛ.
У команды Сергея Ташуева победа над «Рубином» (2:1) и ничья с «Локомотивом» (1:1).
Примечательно, что в первой части сезона у «Ахмата» было всего 2 победы за 19 матчей – при 7 ничьих и 9 поражениях.
«Ахмат» идет 14-м в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.
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