Месси побил рекорд Пушкаша по голевым пасам (405) в истории

Нападающий «Интер Майами » Лионель Месси побил мировой рекорд Ференца Пушкаша по числу голевых передач за карьеру.

38-летний аргентинец сделал ассист в матче 1/2 финала Кубка МЛС против «Нью-Йорк Сити» (5:1).

Теперь на счету Месси 405 результативных передач в 1136 играх в составе «Барселоны», «ПСЖ », «Интер Майами» и сборной Аргентины .

У бывшего нападающего «Реала» и сборных Венгрии и Испании Пушкаша 404 голевых паса.