Месси побил рекорд Пушкаша по голевым пасам (405) в истории
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси побил мировой рекорд Ференца Пушкаша по числу голевых передач за карьеру.
38-летний аргентинец сделал ассист в матче 1/2 финала Кубка МЛС против «Нью-Йорк Сити» (5:1).
Теперь на счету Месси 405 результативных передач в 1136 играх в составе «Барселоны», «ПСЖ», «Интер Майами» и сборной Аргентины.
У бывшего нападающего «Реала» и сборных Венгрии и Испании Пушкаша 404 голевых паса.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TNT Sports Argentina
