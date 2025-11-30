166

Месси побил рекорд Пушкаша по голевым пасам (405) в истории

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси побил мировой рекорд Ференца Пушкаша по числу голевых передач за карьеру.

38-летний аргентинец сделал ассист в матче 1/2 финала Кубка МЛС против «Нью-Йорк Сити» (5:1).

Теперь на счету Месси 405 результативных передач в 1136 играх в составе «Барселоны», «ПСЖ», «Интер Майами» и сборной Аргентины.

У бывшего нападающего «Реала» и сборных Венгрии и Испании Пушкаша 404 голевых паса.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TNT Sports Argentina
