«Аль-Наср» выиграл 1 из 6 последних матчей. В саудовской лиге команда Роналду и Пиоли идет 4-й

«Аль-Наср» выиграл лишь один из шести последних матчей.

Сегодня команда Стефано Пиоли , за которую выступает Криштиану Роналду , разделила очки с «Аль-Шабабом » (2:2) в 24-м туре лиги Саудовской Аравии.

Начиная с 17 февраля клуб из Эр-Рияда трижды сыграл вничью, потерпел два поражения и одержал одну победу в различных турнирах.

В чемпионате «Аль-Наср » занимает четвертое место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада » на 10 очков.