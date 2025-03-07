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«Пари НН» – «Краснодар» – 0:1. Черников забил. Онлайн-трансляция

«Краснодар» играет в гостях с «Пари НН» в 20-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига 7 марта 15:00
20 тур
Стадион Нижний Новгород
Пари НН
Второй тайм
0 - 2
0.47XG1.56
0′
Краснодар
Коэффициенты
Кастильо   Майга
46’
2тайм
Перерыв
36’
  Батчи
9’
  Черников
1’
Виктор Са
Пари НН:
Медведев, Карич, Магкеев, Каккоев, Грулев, Боселли, Кастильо (Майга, 46), Вешнер Тичич, Калинский, Эктов, Кокшаров, Лукьянов, Гоцук, Александров, Крашевский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Царукян, Весино
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Панталеао, Гонсалес, Ленини, Черников, Виктор Са, Кривцов, Батчи, Кордоба, Дюпин, Петров, Ларионов, Газинский, Козлов, Кастаньо, Смолов, Кобнан Дэвид

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
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