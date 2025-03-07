«Пари НН» – «Краснодар» – 0:1. Черников забил. Онлайн-трансляция

«Краснодар» играет в гостях с «Пари НН» в 20-м туре Мир РПЛ.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Коэффициенты Пари НН:
Медведев, Карич, Магкеев, Каккоев, Грулев, Боселли, Кастильо (Майга, 46), Вешнер Тичич, Калинский, Эктов, Кокшаров, Лукьянов, Гоцук, Александров, Крашевский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Царукян, Весино
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Панталеао, Гонсалес, Ленини, Черников, Виктор Са, Кривцов, Батчи, Кордоба, Дюпин, Петров, Ларионов, Газинский, Козлов, Кастаньо, Смолов, Кобнан Дэвид
Таблица Мир РПЛ
Статистика Мир РПЛ