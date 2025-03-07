Роналду забил 18-й гол в саудовской лиге и на 2 мяча оторвался от Бензема, Тоуни и Леонардо в списке бомбардиров
Криштиану Роналду оторвался от преследователей в списке бомбардиров.
Нападающий «Аль-Насра» вывел свою команду вперед в матче с «Аль-Шабабом» в 24-м туре лиги Саудовской Аравии.
На счету 40-летнего португальца теперь 18 голов в текущем чемпионате. Он опережает Карима Бензема («Аль-Иттихад»), Маркоса Леонардо («Аль-Хилаль») и Айвена Тоуни («Аль-Ахли») на два мяча.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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