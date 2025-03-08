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Овечкин без очков в матче с «Детройтом»: 1 бросок, 1 хит за 16:59 (2:00 – в большинстве)

Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Детройтом» (5:2).

За 16:59 (2:00 – в большинстве) в этой игре у капитана «Вашингтона» 1 бросок в створ ворот, 1 – мимо, 4 – было заблокировано, 1 силовой прием, полезность – «0».

В 47 играх текущего чемпионата НХЛ на счету 39-летнего россиянина 49 (32+17) очков.

С 885 шайбами Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, проведя 1473 игры. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола в 1487 матчах.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
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