Овечкин без очков в матче с «Детройтом»: 1 бросок, 1 хит за 16:59 (2:00 – в большинстве)
Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Детройтом» (5:2).
За 16:59 (2:00 – в большинстве) в этой игре у капитана «Вашингтона» 1 бросок в створ ворот, 1 – мимо, 4 – было заблокировано, 1 силовой прием, полезность – «0».
В 47 играх текущего чемпионата НХЛ на счету 39-летнего россиянина 49 (32+17) очков.
С 885 шайбами Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, проведя 1473 игры. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола в 1487 матчах.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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