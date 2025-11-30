Солари о 0:1 с «Балтикой: «Обидное поражение, результат не по игре, «Спартак» играл хорошо. Злюсь, хотели завершить эту часть сезона наилучшим образом»

Солари о 0:1 с «Балтикой»: обидное поражение, «Спартак» играл хорошо.

Нападающий «Спартака » Пабло Солари поделился эмоциями после поражения от «Балтики» (0:1) в 17-м туре Мир РПЛ .

– Обидное поражение, мы хотели взять три очка. Мы можем извлечь из этого поражения урок, чтобы больше его не повторять.

– Что сбило? Казалось, в большинстве должны забивать .

– Результат не по игре, мы играли хорошо, создали много моментов. У соперника был один удар по воротам, и он закончился голом. Нужно учиться на этом. Знали, что «Балтика » будет так играть и не сдастся, они отлично оборонялись и сегодня.

– Не хватило нападающего? Как тренер хотел видеть игру без нападающего?

– План был, что Барко и Жедсон будут играть выше, чем обычно. А мы с Маркиньосом будем закрывать фланги. Мы сыграли неплохо, но не смогли найти моменты, чтобы забить и выиграть. Испытываю злость, мы хотели завершить эту часть сезона наилучшим образом, – сказал Солари.