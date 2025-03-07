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❄️ Финал Кубка России. Сливко победила в спринте, Казакевич – 2-я, Мошкова – 3-я

Биатлонистка Виктория Сливко выиграла спринт в финале Кубка России в Златоусте.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону

6-й этап, финал

Златоуст

Женщины

Спринт

1. Виктория Сливко – 22.08,4 (0)

2. Ирина Казакевич – 36,3 (1)

3. Екатерина Мошкова – 1.02,8 (0)

4. Анастасия Егорова – 1.08,2 (2)

5. Елизавета Каплина – 1.21,8 (2)

6. Алина Плицева – 1.21,9 (0)

7. Светлана Миронова – 1.22,9 (1)

8. Тамара Дербушева – 1.36,2 (1)

9. Елизавета Фролова – 1.38,7 (2)

10. Анастасия Халили – 1.51,8 (4)

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoАнастасия Халили (Гореева)
Тамара Дербушева (Воронина)
logoКубок России
logoВиктория Сливко
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
Полина Плюснина
спринт
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
logoАнастасия Егорова
Елизавета Каплина
результаты
logoСветлана Миронова
logoАнна Грухвина
logoИрина Казакевич
logoКристина Резцова
logoЕкатерина Мошкова
logoсборная России жен
Елизавета Фролова
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