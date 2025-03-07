❄️ Финал Кубка России. Сливко победила в спринте, Казакевич – 2-я, Мошкова – 3-я
Биатлонистка Виктория Сливко выиграла спринт в финале Кубка России в Златоусте.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону
6-й этап, финал
Златоуст
Женщины
Спринт
1. Виктория Сливко – 22.08,4 (0)
2. Ирина Казакевич – 36,3 (1)
3. Екатерина Мошкова – 1.02,8 (0)
4. Анастасия Егорова – 1.08,2 (2)
5. Елизавета Каплина – 1.21,8 (2)
6. Алина Плицева – 1.21,9 (0)
7. Светлана Миронова – 1.22,9 (1)
8. Тамара Дербушева – 1.36,2 (1)
9. Елизавета Фролова – 1.38,7 (2)
10. Анастасия Халили – 1.51,8 (4)
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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