Агкацев отбил пенальти в конце игры с «Пари НН». Москалев назначил 11-метровый за наступ Кайо на ногу Кокшарову

Станислав Агкацев парировал пенальти в матче с «Пари НН».

На 90-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ защитник Кайо Панталеао наступил на ногу форварду Александру Кокшарову в штрафной «Краснодара ».

Главный судья Владимир Москалев после консультации с видеоассистентом и просмотра повтора назначил одиннадцатиметровый.

С точки в правый от себя нижний угол пробил полузащитник Николай Калинский . Агкацев парировал удар, счет не изменился – 3:0 в пользу «быков».