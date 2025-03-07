Агкацев отбил пенальти в конце игры с «Пари НН». Москалев назначил 11-метровый за наступ Кайо на ногу Кокшарову
Станислав Агкацев парировал пенальти в матче с «Пари НН».
На 90-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ защитник Кайо Панталеао наступил на ногу форварду Александру Кокшарову в штрафной «Краснодара».
Главный судья Владимир Москалев после консультации с видеоассистентом и просмотра повтора назначил одиннадцатиметровый.
С точки в правый от себя нижний угол пробил полузащитник Николай Калинский. Агкацев парировал удар, счет не изменился – 3:0 в пользу «быков».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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