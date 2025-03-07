Гаджиев про Рамадан: «В РПЛ могли бы делать паузу для приема пищи, почему нет? Страна многонациональная. Это уважительное отношение к национальным постулатам»

Гаджи Гаджиев предложил делать в РПЛ паузу на прием пищи во время Рамадана.

Такую паузу сделали во вчерашнем матче Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» (1:1), чтобы соблюдающие пост Найеф Агерд и Нуссаир Мазрауи поели впервые за день.

В 2025 году священный для мусульман месяц Рамадан начался 1 марта и закончится 30 марта. Во время поста верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката. После захода солнца происходит вечерняя трапеза, излишества на которой тоже не приветствуются.

«В РПЛ тоже могли бы делать паузу во время матча, когда идет Рамадан, чтобы игрок принял пищу. Почему бы и нет? Страна многонациональная. Это нормальное и уважительное отношение к каким-то национальным постулатам.

Это можно регламентировать. Понятно, что если такой футболист один, то семеро одного не ждут, нет смысла. Но если играет, например, «Ахмат », где постятся многие, или махачкалинское «Динамо», то почему бы и нет.

Речь же идет только о воде. Не идет же речь, что надо накрыть стол и покушать. Воду можно разрешить пить. Проблем тогда не будет. Есть также вопросы ко времени назначения игр на дневное время, когда нельзя ни есть, ни пить. Был бы гуманный жест.

Я вспоминаю, как даже в сборной России постился Анатолий Бышовец . Конечно, пост у него был другой, потому что он христианин. Когда он постился, то был счастливым, замечательно себя чувствовал. Даже бегал на тренировке вместе с ребятами.

Есть мнение, что посты – это только религиозная вещь, но это не так. Многое связано со здоровьем. Это был способ избежать некоторых болезней в мусульманских странах, где жаркий климат. Таким путем пытались эти болезни победить», – высказался президент махачкалинского «Динамо ».