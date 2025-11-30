«Интер Майами» Месси впервые вышел в финал Кубка МЛС
«Интер Майами» впервые в истории вышел в финал Кубка МЛС.
Флоридцы, за которых выступает Лионель Месси, разгромили в 1/2 финала «Нью-Йорк Сити» (5:1).
До этого сезона «Интер Майами» не проходил в плей-офф дальше первого раунда, вылетев из турнира на ранней стадии в 2024 и 2022 годах.
В решающем матче текущего розыгрыша команда Хавьера Маскерано встретится 6 декабря с победителем полуфинала между «Сан-Диего» и «Ванкувер Уайткэпс», за которых выступает Томас Мюллер.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
