«Интер Майами» Месси впервые вышел в финал Кубка МЛС

«Интер Майами» впервые в истории вышел в финал Кубка МЛС.

Флоридцы, за которых выступает Лионель Месси , разгромили в 1/2 финала «Нью-Йорк Сити » (5:1).

До этого сезона «Интер Майами » не проходил в плей-офф дальше первого раунда, вылетев из турнира на ранней стадии в 2024 и 2022 годах.

В решающем матче текущего розыгрыша команда Хавьера Маскерано встретится 6 декабря с победителем полуфинала между «Сан-Диего» и «Ванкувер Уайткэпс», за которых выступает Томас Мюллер.