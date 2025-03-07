НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Вегас» против «Питтсбурга», «Сент-Луис» встретится с «Анахаймом»
«Вашингтон» дома сыграет с «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Нью-Джерси» примет «Виннипег», «Вегас» встретится с «Питтсбургом», «Ванкувер» будет противостоять «Миннесоте».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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