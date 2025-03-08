«Даллас» объявил о переходе Рантанена из «Каролины». Форвард подписал контракт на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов
«Даллас» объявил о переходе Микко Рантанена из «Каролины».
«Харрикейнс» получили форварда Логана Станковена, условные выборы в 1-м раунде драфта (2026, 2028) и выборы в 3-м раунде драфта (2026, 2027).
Если в 2026 и 2028 году выборы «Далласа» в 1-м раунде будут в топ-10, «Каролина» получит драфт-пики 1-го раунда в 2027 и 2029 году.
«Старс» также подтвердили, что Микко Рантанен подписал контракт на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов.
Игрок набрал 70 (27+43) очков в 62 матчах сезона.
В активе Станковена 29 (9+20) очков в 59 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Далласа»
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