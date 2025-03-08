«Даллас» объявил о переходе Рантанена из «Каролины». Форвард подписал контракт на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов

«Даллас» объявил о переходе Микко Рантанена из «Каролины».

«Харрикейнс» получили форварда Логана Станковена , условные выборы в 1-м раунде драфта (2026, 2028) и выборы в 3-м раунде драфта (2026, 2027).

Если в 2026 и 2028 году выборы «Далласа » в 1-м раунде будут в топ-10, «Каролина » получит драфт-пики 1-го раунда в 2027 и 2029 году.

«Старс» также подтвердили, что Микко Рантанен подписал контракт на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов.

Игрок набрал 70 (27+43) очков в 62 матчах сезона.

В активе Станковена 29 (9+20) очков в 59 играх.