Круговой на вопрос, стал ли переход из «Зенита» в ЦСКА лучшим решением в карьере: «Думаю, да. Мне хотелось играть, показывать себя. Слава Богу, спустя время все получилось»

Данил Круговой считает переход из «Зенита» в ЦСКА лучшим решением в карьере.

Защитник ЦСКА Данил Круговой согласился с мыслью, что решение перейти из «Зенита» в ЦСКА было лучшим в его карьере.

«Можно ли назвать лучшим в карьере решение уйти из «Зенита» в ЦСКА? Думаю, да. Мне хотелось играть, показывать себя. Слава Богу, спустя время все получилось», – сказал Круговой.

Круговой перешел в ЦСКА из «Зенита » летом 2024 года.