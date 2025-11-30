Круговой на вопрос, стал ли переход из «Зенита» в ЦСКА лучшим решением в карьере: «Думаю, да. Мне хотелось играть, показывать себя. Слава Богу, спустя время все получилось»
Данил Круговой считает переход из «Зенита» в ЦСКА лучшим решением в карьере.
Защитник ЦСКА Данил Круговой согласился с мыслью, что решение перейти из «Зенита» в ЦСКА было лучшим в его карьере.
«Можно ли назвать лучшим в карьере решение уйти из «Зенита» в ЦСКА? Думаю, да. Мне хотелось играть, показывать себя. Слава Богу, спустя время все получилось», – сказал Круговой.
Круговой перешел в ЦСКА из «Зенита» летом 2024 года.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости