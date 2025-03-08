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Михеев забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Ютой». У него 3+2 в последних 5 матчах

Илья Михеев забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Ютой».

Форвард «Чикаго» отличился в победном матче против клуба из Солт-Лейк-Сити (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету 30-летнего игрока стало 24 (13+11) очка в 61 матче в текущем сезоне при полезности «+3». В последних 5 играх у него 3 шайбы, 2 результативные передачи и «+6». 

Сегодня Михеев (19:09, 0:56 – в большинстве, 2:24 – в меньшинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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