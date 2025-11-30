Лапочкин про удаление Талалаева за неприличный жест: «Такое прощать нельзя. Это суперрешение судейской бригады, они не испугались»

Лапочкин про жест Талалаева: такое прощать нельзя.

Сергей Лапочкин поддержал решение удалить Андрея Талалаева за неподобающее поведение в 1-м тайме матча «Балтики» со «Спартаком» (1:0).

«Я здесь увидел, что резервный арбитр Инал Танашев, заметил непристойный жест и тут же позвал Кирилла Левникова. Это суперрешение судейской бригады. Они не испугались.

Сначала Андрей Талалаев получил желтую карточку. Мы знаем его эмоциональность. Но дальше этот жест… Такое нельзя прощать. Это, конечно, красная карточка», – сказал экс-арбитр.

Талалаев удален за неприличный жест после желтой за аплодисменты Левникову. Фанаты «Балтики» начали скандировать оскорбления в адрес рефери