«Торонто» обменял Гребенкина и драфт-пик 1-го раунда в «Филадельфию» на Лоутона и 2 драфт-пика (Крис Джонстон)
Никита Гребенкин перешел в «Филадельфию».
Как сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон, «Торонто» обменял выбор в первом раунде драфта и нападающего Никиту Гребенкина в «Филадельфию».
По данным Пьера ЛеБрюна, «Флайерс» получат выбор в первом раунде-2027, он будет защищен при попадании в топ-10.
Взамен «Лифс» получат форварда Скотта Лоутона, выбор в четвертом и шестом раундах драфта. «Филадельфия» удержит 50% зарплаты Лоутона в своей платежной ведомости.
В сезоне-2024/25 Гребенкин провел 7 игр в НХЛ. Срок соглашения игрока с кэпхитом 875 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
В активе Лоутона 27 (11+16) очков в 60 матчах. Срок его контракта с кэпхитом 3 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Криса Джонстона
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