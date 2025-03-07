«Торонто» обменял Гребенкина и драфт-пик 1-го раунда в «Филадельфию» на Лоутона и 2 драфт-пика (Крис Джонстон)

Никита Гребенкин перешел в «Филадельфию».

Как сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон, «Торонто » обменял выбор в первом раунде драфта и нападающего Никиту Гребенкина в «Филадельфию».

По данным Пьера ЛеБрюна , «Флайерс» получат выбор в первом раунде-2027, он будет защищен при попадании в топ-10.

Взамен «Лифс» получат форварда Скотта Лоутона, выбор в четвертом и шестом раундах драфта. «Филадельфия » удержит 50% зарплаты Лоутона в своей платежной ведомости.

В сезоне-2024/25 Гребенкин провел 7 игр в НХЛ . Срок соглашения игрока с кэпхитом 875 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В активе Лоутона 27 (11+16) очков в 60 матчах. Срок его контракта с кэпхитом 3 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.